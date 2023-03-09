Шахтер сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы, где их соперником стал Фейенорд из Нидерландов. Первый матч "горняки" проведут на "домашнем" стадионе – в Варшаве. Игра в четверг, 9 марта, начнется в 22:00.

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Шахтер и Фейенорд встречались в 2017 году на групповом этапе Лиги чемпионов. И тогда в обоих матчах победили именно футболисты украинского клуба. При этом в первом матче в Роттердаме Шахтер доигрывал в меньшинстве из-за удаления Ракицкого. И теперь в 2023 году защитник снова может сыграть против Фейенорда.

Сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Фейенорд. Она будет доступна в этой новости.