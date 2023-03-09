Європейські колективи відігралу першу частину дуелей 1/8 фіналу ЛЄ. Арсеналу Олександра Зіченка не вдалося здолати лісабонський Спортінг, німецький та бельгійський Уніони влаштували гольову феєрію, леверкузенський Баєр здолав підопічних російського тренера, а італійська Рома впенено перемогла Реал Сосьєдад, пише 24 канал.

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Уніон Берлін – Рояль Уніон Сент-Жилузал 3:3

Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 – Боніфейс, 28, Вертессен, 58, Боніфейс, 72

Німецький Уніон по ходу матчі тричі наздоганяв свого бельгійського "брата близнюка". Колективам вдалось потішити футбольних фанатів лавиною голів та заінтригувати перед матчем-відповіддю.

Відеоогляд матчу:

Спортінг – Арсенал 2:2

Голи: Інасіу, 34, Паулінью, 55 – Саліба, 22, Моріта, 62 (авт.)

Маститому лондонському колективу не вдалося переграти лісабонських "левів". Португальському колективу прийдеться добре попрацювати у матчі-відповіді, аби здолати лідера Англійської Прем'єр-ліги. До речі, Олександр Зінченко став причиною масової штовханини між командами.

Відеоогляд матчу:

Рома – Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Ель-Шаараві, 13, Кумбулла, 87

Римський колектив впевнено зодлав свого складного суперника з Іспанії. "Вовкам" вдалось вкотре підняли самооцінку своєму коучу Жозе Маурінью. Команда "особливого" уже однієї ногою в чвертьфіналі Ліги Європи.

Відеоогляд матчу:

Баєр Леверкузен – Ференцварош 2:0

Голи: Демірбай, 10, Тапсоба, 86

"Фармацевти" без зайвих проблем змогли здолати колектив, яких очолює росіянин Станіслав Черчесов. Баєру залишилось просто впевнено відіграти матч-відповідь з угорським колектив.

Відеоогляд матчу: