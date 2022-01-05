Реванша с Ломаченко не будет: Лопес заявил об изменении весовой категории
5 января 2022 , 12:07Читати новину українською
Источник:твиттер Теофимо Лопеса
Американский боксер Теофимо Лопес сообщил, что в дальнейшем планирует изменить весовую категорию. Бывший чемпион мира намекнул, что планирует завоевать все титулы в новом дивизионе.
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Лопес сообщил в сети, что планирует продолжить в первом полусреднем весе.
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Я снова стану бесспорным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе,
– написал боксер в своем твиттере.
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- В ночь с 27 на 28 ноября австралийский боксер Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сам Теофимо сначала не соглашался со своим поражением. Он считал себя победителем в поединке с Джорджем.
- Ломаченко в октябре 2020 года проиграл Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и потерял все титулы.
- Однако в 2021 году украинец выиграл два поединка.
- В июне 2021 года Ломаченко победил японца Масайоши Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде.
- Василий Ломаченко также победил ганского боксера Ричарда Комми в конце 2021-го.