Реванша с Ломаченко не будет: Лопес заявил об изменении весовой категории

5 января 2022 , 12:07
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Источник:

твиттер Теофимо Лопеса

Американский боксер Теофимо Лопес сообщил, что в дальнейшем планирует изменить весовую категорию. Бывший чемпион мира намекнул, что планирует завоевать все титулы в новом дивизионе.

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Лопес сообщил в сети, что планирует продолжить в первом полусреднем весе.

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Я снова стану бесспорным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе,
– написал боксер в своем твиттере.

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Автор: Дарина Жданович