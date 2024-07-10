Дело не в искуплении: Уоррен назвал причину, почему Фьюри согласился на реванш с Усиком

В мае Александр Усик и Тайсон Фьюри провели "бой века". Они определяли имя первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.

Украинский боксер одержал победу в очень близком поединке. Он выиграл раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113.

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Фьюри мотивирует победа

Сейчас оба боксера восстанавливаются от битвы, которая, по словам Эдди Хирна, забрала у них много здоровья. Впереди Усика и Фьюри ожидает реванш.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящее событие. Он отреагировал на слова эксперта Саймона Джордана, который заявил, что "Цыганский король" хочет провести второй бой с украинским чемпионом ради искупления.

"Я не понимаю этого "искупления". Разве в первом бою было что-то такое, за что ему должно быть стыдно? Один судья отдал победу ему, два других – Усику. Кто бы что не говорил, но все видели, что это был равный бой.

Никакого искупления не нужно, ведь Тайсон не проиграл с большим преимуществом Усика и не был нокаутирован. У него были проблемы в девятом раунде, но он преодолел их. Тайсон хочет провести реванш, потому что чувствует, что может выиграть этот бой", – сказал Уоррен.

. Ранее Турки Аль-Шейх сообщил, что реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Место встречи остается неизменным – "Kingdom Arena" в Эр-Рияде.

Напомним, что в конце июня Александр Усик отказался от чемпионского пояса IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа. Поэтому битва в столице Саудовской Аравии против Тайсона Фьюри не будет иметь статуса за абсолют.