Сейчас оба боксера восстанавливаются от тяжелого поединка, который длился все 12 раундов. Впереди их ожидает реванш.

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Прогноз от Белью

Своими ожиданиями от этого события поделился бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью. Британец заявил, что и в дальнейшем считает фаворитом украинского боксера, однако "Цыганского короля" не стоит списывать со счетов, ведь тот смог ошеломить Александра Усика в первой битве.

"Я все еще верю, что Усик победит в реванше, но это не значит, что Фьюри не сможет его победить. Мы все видели, как он бил Усика. Это первый раз, когда я видел, чтобы Усик получил удар в подбородок.

Я видел его на мгновение ошеломленным. Это первый раз, когда я видел как его по-настоящему потрясли, но что он делает в следующем раунде? Он возвращается и бьет Тайсона, потому что он настоящий боец. Вы не можете отрицать, что Александр Усик – лучший боец, великий боксер своей эпохи. Я знаю это очень хорошо", – сказал Белью.

К слову. Тони Белью закончил карьеру именно после боя за абсолют в крузервейте с Александром Усиком. Украинец нокаутировал британца в восьмом раунде.

Тони Белью также добавил, что украинский чемпион имеет уровень понимания бокса, который не подвластен Тайсону Фьюри. Он заявил, что Александр Усик может одержать более убедительную победу, если будет драться вторым номером, ведь тогда попасть в него будет почти нереально.

"Тайсон Фьюри – боец элитного уровня, но он выходит против бойца, которого он не может понять, который имеет стиль, с которым ему всегда будет трудно. И это не лучшая версия Усика.

Лучшая версия Усика будет боксировать на задней ноге. Этот парень шел вперед весь вечер с поднятыми руками. Если этот парень отойдет назад – ты не сможешь нанести ему удар, но он решил запутать Фьюри", – заявил британец.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. После этого украинец планирует вернуться в крузервейт.