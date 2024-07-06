Победу в очень близкой битве одержал украинский боксер. Он выиграл по очкам раздельным решением судей.
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Прогноз от промоутера Эй Джея
Впереди Усика и Фьюри ожидает реванш. Он состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.
Своими ожиданиями от этого события поделился промоутер Энтони Джошуа. Эдди Хирн считает, что в предстоящем поединке будет явный фаворит, однако шансы на победу есть у каждого боксера.
"Думаю, что Усик является явным фаворитом. Но первый бой забрал очень много здоровья у обоих боксеров. Обоих буквально тащили их партнеры в раздевалки после боя.
Тайсону сильно досталось, особенно в девятом раунде, когда Усик едва не нокаутировал его. Никто не знает, что будет в реванше, конечно, Усик может победить снова, но шансы есть и у Тайсона", – сказал Хирн.
Напомним, что бой в Эр-Рияде может стать последним для украинского боксера в хевивейте. Он планирует вернуться в крузервейт.