Первый бой забрал очень много здоровья, – Хирн назвал явного фаворита в реванше Усик – Фьюри

В мае состоялся "бой века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. На кону стояло звание первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов.

Победу в очень близкой битве одержал украинский боксер. Он выиграл по очкам раздельным решением судей.

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Прогноз от промоутера Эй Джея

Впереди Усика и Фьюри ожидает реванш. Он состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии.

Своими ожиданиями от этого события поделился промоутер Энтони Джошуа. Эдди Хирн считает, что в предстоящем поединке будет явный фаворит, однако шансы на победу есть у каждого боксера.

"Думаю, что Усик является явным фаворитом. Но первый бой забрал очень много здоровья у обоих боксеров. Обоих буквально тащили их партнеры в раздевалки после боя.

Тайсону сильно досталось, особенно в девятом раунде, когда Усик едва не нокаутировал его. Никто не знает, что будет в реванше, конечно, Усик может победить снова, но шансы есть и у Тайсона", – сказал Хирн.

. Ранее свой прогноз на реванш дал также Энтони Джошуа. Британец разделяет мнение своего промоутера и считает, что Александр Усик снова победит.

Напомним, что бой в Эр-Рияде может стать последним для украинского боксера в хевивейте. Он планирует вернуться в крузервейт.