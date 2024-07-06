Перемогу в дуже близькій битві здобув український боксер. Він виграв за очками роздільним рішенням суддів.

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Прогноз від промоутера Ей Джея

Попереду на Усика та Ф'юрі очікує реванш. Він відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.

Своїми очікуваннями від цієї події поділився промоутер Ентоні Джошуа. Едді Хірн вважає, що в майбутньому поєдинку буде явний фаворит, проте шанси на перемогу є в кожного боксера.

"Думаю, що Усик є явним фаворитом. Але перший бій забрав дуже багато здоров'я в обох боксерів. Обох буквально тягнули їхні партнери до роздягалень після бою.

Тайсону добряче дісталося, особливо у дев'ятому раунді, коли Усик ледь не нокаутував його. Ніхто не знає, що буде у реванші, звісно, Усик може перемогти знову, але шанси є й у Тайсона", – сказав Хірн.

Цікаво. Раніше свій прогноз на реванш дав також Ентоні Джошуа. Британець поділяє думку свого промоутера та вважає, що Олександр Усик знову переможе.

Нагадаємо, що бій в Ер-Ріяді може стати останнім для українського боксера в хевівейті. Він планує повернутися у крузервейт.