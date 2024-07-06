Перемогу в дуже близькій битві здобув український боксер. Він виграв за очками роздільним рішенням суддів.
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Прогноз від промоутера Ей Джея
Попереду на Усика та Ф'юрі очікує реванш. Він відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.
Своїми очікуваннями від цієї події поділився промоутер Ентоні Джошуа. Едді Хірн вважає, що в майбутньому поєдинку буде явний фаворит, проте шанси на перемогу є в кожного боксера.
"Думаю, що Усик є явним фаворитом. Але перший бій забрав дуже багато здоров'я в обох боксерів. Обох буквально тягнули їхні партнери до роздягалень після бою.
Тайсону добряче дісталося, особливо у дев'ятому раунді, коли Усик ледь не нокаутував його. Ніхто не знає, що буде у реванші, звісно, Усик може перемогти знову, але шанси є й у Тайсона", – сказав Хірн.
Нагадаємо, що бій в Ер-Ріяді може стати останнім для українського боксера в хевівейті. Він планує повернутися у крузервейт.