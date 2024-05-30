"Усик не сможет драться": менеджер Фьюри объяснил, почему реванш перенесли на декабрь

Украинский боксер Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом хевивейта за последние 25 лет. Свое превосходство над британцем Тайсоном Фьюри украинец должен доказать в реванше.

Организаторы боксерского сезона в Эр-Рияде объявили дату реванша Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Поединок состоится позже, чем планировалось.

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Реванш перенесли из-за травмы Усика

Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун рассказал, почему повторный бой перенесли с октября на декабрь. По его словам, Усик получил повреждение в первом мегафайте. Поэтому украинцу понадобится время на восстановление.

"Реванш всегда был актуальным, мы подписались на него. Конечно же, нам нужно было посмотреть, как пройдет первый бой и чтобы никто не получил серьезных травм.

Я считаю, что у Усика есть несколько повреждений, из-за которых он не сможет драться определенное время, но Тайсон готов", – рассказал Браун.

Какую травму получил Усик