Організатори боксерського сезону в Ер-Ріяді оголосили дату реваншу Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться пізніше, ніж планувалося.

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Реванш перенесли через травму Усика

Менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун розповів, чому повторний бій перенесли з жовтня на грудень. За його словами, Усик отримав ушкодження у першому мегафайті. Тож українцю знадобиться час на відновлення.

"Реванш завжди був актуальним, ми підписалися на нього. Звичайно ж, нам потрібно було подивитися, як пройде перший бій і щоб ніхто не отримав серйозних травм.

Я вважаю, що в Усика є кілька пошкоджень, через які він не зможе битися певний час, але Тайсон готовий", – розповів Браун.

Яку травму отримав Усик