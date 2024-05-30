Організатори боксерського сезону в Ер-Ріяді оголосили дату реваншу Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться пізніше, ніж планувалося.
Читайте також "Вибрав неправильну тактику": ексчемпіон світу розповів, чому Ф'юрі програв Усику
Реванш перенесли через травму Усика
Менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун розповів, чому повторний бій перенесли з жовтня на грудень. За його словами, Усик отримав ушкодження у першому мегафайті. Тож українцю знадобиться час на відновлення.
"Реванш завжди був актуальним, ми підписалися на нього. Звичайно ж, нам потрібно було подивитися, як пройде перший бій і щоб ніхто не отримав серйозних травм.
Я вважаю, що в Усика є кілька пошкоджень, через які він не зможе битися певний час, але Тайсон готовий", – розповів Браун.
Яку травму отримав Усик
- Нагадаємо, що під час бою за абсолют Усик пропустив потужний удар в щелепу. Спочатку були підозри на перелом, але вони не підтвердилися. Промоутер Френк Воррен, який займається справами Тайсона Ф'юрі, повідомив деталі травми українського чемпіона.
- Зазначимо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Місце проведення не зміниться – Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.