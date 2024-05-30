Организаторы боксерского сезона в Эр-Рияде объявили дату реванша Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Поединок состоится позже, чем планировалось.
Читайте также "Выбрал неправильную тактику": экс-чемпион мира рассказал, почему Фьюри проиграл Усику
Реванш перенесли из-за травмы Усика
Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун рассказал, почему повторный бой перенесли с октября на декабрь. По его словам, Усик получил повреждение в первом мегафайте. Поэтому украинцу понадобится время на восстановление.
"Реванш всегда был актуальным, мы подписались на него. Конечно же, нам нужно было посмотреть, как пройдет первый бой и чтобы никто не получил серьезных травм.
Я считаю, что у Усика есть несколько повреждений, из-за которых он не сможет драться определенное время, но Тайсон готов", – рассказал Браун.
Какую травму получил Усик
- Напомним, что во время боя за абсолют Усик пропустил мощный удар в челюсть. Сначала были подозрения на перелом, но они не подтвердились. Промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами Тайсона Фьюри, сообщил детали травмы украинского чемпиона.
- Отметим, что реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря. Место проведения не изменится – Эр-Рияд в Саудовской Аравии.