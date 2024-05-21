Известный промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал детали травмы украинца Александра Усика, которую тот получил во время боя за абсолютное чемпионство.

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Стали известны детали травмы Александра Усика

По словам Уоррена, Усик избежал перелома челюсти. Дискомфорт, который испытывал новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, был вызван имплантом зуба.

Мы не знаем, как бой повлияет на обоих парней, потому что Усик выглядел так, как будто участвовал в драке. Ему наложили швы на глаз, его избили, думали, что сломали челюсть, но на самом деле это был имплант зуба, который нанес ему сильную боль,

– сказал Уоррен.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.