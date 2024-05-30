37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Джонни Нельсон о победе Усика над Фьюри

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в поединке за абсолют. По его мнению, "Цыганский король" выбрал неправильную тактику на бой.

"Фьюри выбрал неправильную тактику. Усвоит ли он урок? Если да, то не думаю, что результат будет таким же. Мы видели успех, какого успеха он достиг в середине боя.

Сейчас меня больше всего беспокоит ментальный аппетит Тайсона к этому реваншу, зная, что Усик однажды взял над ним верх. Ему будет очень трудно осознать это, обрести уверенность в себе", – сказал Джонни Нельсон.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. 21 декабря должен состояться бой-реванш между боксерами.