Джойс сравнил Усика с легендарным Майком Тайсоном перед реваншем из Джошуа
Источник:SecondsOut
Уже 20 августа Александр Усик снова встретится с Энтони Джошуа. Непобежденный британский боксер Джо Джойс рассказал о невероятной физической форме украинца.
Джойс: Думаю, что Усик улучшил свою игру
Джо Джойс остался приятно удивлен тем, как Александр Усик, несмотря на войну в Украине, подошел к реваншу против Энтони Джошуа. Британец заверил, что в нынешней форме украинский боксер выглядит еще более опасным.
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Непобедимый боксер сравнил Усика с Майком Тайсоном. Джойс уверен, что Александр улучшил свой уровень бокса по сравнению с первым сражением против Энтони, хотя Джошуа тоже не сидел без работы.
Если посмотреть на Усика сейчас, скажете о нем, что он выглядит опасным. Он набрал массу и уклоняется от ударов как Майк Тайсон. Думаю, что Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень и потому я думаю, что это будет огненное сражение. Не могу дождаться, чтобы увидеть результат. Я посмотрю поединок по телевизору,
– сказал британский боксер.
Джойс не стал кому-то одному отдавать предпочтение. Джо хочет посмотреть нового Джошуа, который готовился к бою под руководством нового тренера Роберта Гарсии.
"Мне кажется, что Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Теперь все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Посмотрим, чем он работал с новой командой и что сменил. Если он получится более агрессивным, то это будет огненное сражение. Это будет захватывающее зрелище", – добавил Джойс.
Главное перед реваншем Усик – Джошуа
- Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Энтони попытается вернуть себе чемпионские пояса.
- Украинские поклонники смогут пересмотреть поединок в несколько способов. Усик тоже сделал подарок землякам. Боксер купил право на трансляцию поединка против британца. А около 40 тысяч фанатов просмотрят этот реванш на стадионе.
- Украинец закончил свою подготовку в тренировочном лагере. По словам бывшего чемпиона мира Амира Хана, Усик по сравнению с первым сражением против Джошуа набрал 15 килограммов.
- После того, как Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры, его титул The Ring стал вакантным. Поэтому, по информации Майкла Бенсона, этот пояс будет тоже стоять на кону реванша Усик – Джошуа.
- Прямо во время реванша Усик поможет ВСУ.