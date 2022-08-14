Джойс: Думаю, що Усик поліпшив свою гру
Джо Джойс залишився приємно вражений тим, як Олександр Усик попри війну в Україні підійшов до реваншу проти Ентоні Джошуа. Британець запевнив, що у теперішній формі український боксер виглядає ще більш небезпечним.
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Непереможний боксер порівняв Усика з Майком Тайсоном. Джойс впевнений, що Олександр покращив свій рівень боксу у порівнянні з першим боєм проти Ентоні, хоча Джошуа теж не сидів без роботи.
Якщо подивитися на Усика зараз, то скажете про нього, що він виглядає небезпечним. Він набрав масу і ухиляється від ударів як Майк Тайсон. Думаю, що Усик поліпшив свою гру. Звичайно, Джошуа теж підвищив свій рівень і тому я думаю, що це буде вогненний бій. Не можу дочекатися, щоб побачити результат. Я подивлюся поєдинок по телевізору,
– сказав британський боксер.
Джойс не став комусь одному віддавати перевагу. Джо хоче подивитись на нового Джошуа, який готувався до бою під керівництвом нового тренера Роберта Гарсії.
"Мені здається, що Усик у вогні, і він вже перемагав Джошуа. Тепер все виглядає не дуже добре для Ентоні, але у нього є шанс панчера. Подивімося над чим він працював з новою командою і що змінив. Якщо він вийде більш агресивним, то це буде вогненний бій. Це буде захоплююче видовище", – додав Джойс.
Головне перед реваншем Усик – Джошуа
- Реванш між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді, Саудівська Аравія. Ентоні спробує повернути собі чемпіонські пояси.
- Українські прихильники зможуть переглянути двобій у декілька способів. Усик теж зробив подарунок для земляків. Боксер купив права на трансляцію поєдинку проти британця. А близько 40 тисяч фанатів переглянуть цей реванш на стадіоні.
- Українець закінчив свою підготовку у тренувальному таборі. За словами колишнього чемпіона світу Аміра Хана, Усик у порівнянні з першим боєм проти Джошуа набрав 15 кілограмів.
- Після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри його титул The Ring став вакантним. Тому за інформацією Майкла Бенсона, цей пояс буде теж стояти на кону реваншу Усик – Джошуа.
- Прямо під час реваншу Усик допоможе ЗСУ.