Реванш с Лопесом потерял актуальность для Ломаченко – Гвоздик спрогнозировал будущее боксера

Василий Ломаченко осенью 2020 года потерял титулы WBC Franchise, WBO, WBA, проиграв Теофимо Лопесу. Украинец долгое время добивался реванша с Лопесом, но американец потерял чемпионские пояса после поражения Джорджу Камбососу. О будущем Ломаченко размышлял Александр Гвоздик.

Гвоздик: Ломаченко разберет Камбососа на запчасти

Бывший партнер Ломаченко по сборной Украины и в команде "Украинские атаманы" считает, что реванш с Лопесом больше неактуален для Василия. Причина – потеря Лопесом чемпионских поясов.

Кстати Он же не вышел с флагом России, – Гвоздик о Ломаченко

Я думаю, что для Ломаченко потерял актуальность реванш с Лопесом. Смысл с ним боксировать? Вася всегда больше акцентировался не на Лопесе, а на поясах,

– сказал экс-чемпион мира.

По мнению Гвоздика, встреча с Камбососом – отличный поединок для Ломаченко. Однако Александр не видит интриги в этом противостоянии и уверен в победе украинца.

"Честно говоря, я думаю, что в нем интриги также для меня нет. Я считаю, что Вася его разберет на запчасти", – отметил Гвоздик.

Украинец добавил, что не считает Камбососа большой угрозой в легком весе, хотя Джордж и владеет всеми титулами.

Думаю, что долго они (титулы, – 24 канал) у него не задержатся,

– резюмировал Александр.

К теме Ломаченко подождет: промоутер Джошуа хочет, чтобы его боксер дрался против Камбососа

Кто станет следующим соперником Ломаченко