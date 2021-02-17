Суперника Динамо у Лізі Європи Брюгге, який прилетить до Києва 17 лютого близько 13:00, очікує в Україні несподіванка.

Команда та тренерський штаб будуть зобов'язані пройти додаткове тестування на COVID-19 через спалах вірусу в команді. Це рішення МОЗ.

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Важлива деталь. Після прибуття, бельгійську делегацію чекає не зовсім приємна новина. МОЗ України прийняв рішення провести додаткове ПЛР-тестування, враховуючи спалах цієї зарази в Брюгге. Повідомлення про це отримали як команди, так і УЄФА. Подібний випадок у динамівців мав місце минулої осені в Барселоні,

– повідомляє джерело.

Динамо – Брюгге: що відомо про матч

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо і Брюгге має відбутися в Києві 18 лютого, але його проведення під питанням через погодні умови.

Також Брюгге офіційно оголосив про спалах коронавірусу в команді. Клуб залишився без головного тренера та його асистентів, а також без одного з головних лідерів.