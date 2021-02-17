Рішення МОЗ: Брюгге перед матчем з Динамо пройде додаткове тестування на COVID-19
Суперника Динамо у Лізі Європи Брюгге, який прилетить до Києва 17 лютого близько 13:00, очікує в Україні несподіванка.
Джерело:телеграм-канал "Динамо Київ Inside "
Команда та тренерський штаб будуть зобов'язані пройти додаткове тестування на COVID-19 через спалах вірусу в команді. Це рішення МОЗ.
Дивіться також: Динамо оголосило остаточну заявку на матчі Ліги Європи проти Брюгге
Важлива деталь. Після прибуття, бельгійську делегацію чекає не зовсім приємна новина. МОЗ України прийняв рішення провести додаткове ПЛР-тестування, враховуючи спалах цієї зарази в Брюгге. Повідомлення про це отримали як команди, так і УЄФА. Подібний випадок у динамівців мав місце минулої осені в Барселоні,
– повідомляє джерело.
Динамо – Брюгге: що відомо про матч
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо і Брюгге має відбутися в Києві 18 лютого, але його проведення під питанням через погодні умови.
Також Брюгге офіційно оголосив про спалах коронавірусу в команді. Клуб залишився без головного тренера та його асистентів, а також без одного з головних лідерів.
Поділитися новиною