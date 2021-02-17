Динамо объявило окончательную заявку на матчи Лиги Европы против Брюгге
В начале февраля киевское Динамо подало заявку команды на 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21.
Источник:24 канал
На матче против бельгийского Брюгге, который состоится 18 февраля (дома) и 25 февраля (на выезде), по списку А заявлены 24 футболиста. Теперь стали известны игроки, заявленные по списку В.
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В него вошли 12 футболистов:
Голкиперы: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун;
Защитники: 16. Виталий Миколенко, 4. Денис Попов, 2. Даниил Скорко, 34. Александр Сирота, 55. Константин Вивчаренко, 25. Илья Забарный;
Полузащитники: 33. Назар Волошин, 28. Викентий Волошин;
Нападающие: 32. Кирилл Попов, 30. Владислав Ванат.
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