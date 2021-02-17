В начале февраля киевское Динамо подало заявку команды на 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21.

На матче против бельгийского Брюгге, который состоится 18 февраля (дома) и 25 февраля (на выезде), по списку А заявлены 24 футболиста. Теперь стали известны игроки, заявленные по списку В.

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В него вошли 12 футболистов:

Голкиперы: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун;

Защитники: 16. Виталий Миколенко, 4. Денис Попов, 2. Даниил Скорко, 34. Александр Сирота, 55. Константин Вивчаренко, 25. Илья Забарный;

Полузащитники: 33. Назар Волошин, 28. Викентий Волошин;

Нападающие: 32. Кирилл Попов, 30. Владислав Ванат.

К слову. Брюгге официально объявил о вспышке коронавируса в команде. Клуб остался без главного тренера и его ассистентов, а также без одного из главных лидеров.