Ренн – Шахтер 2:1
Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 – Белосьян, 119 (автогол).
Донецкий Шахтер отыграл второй поединок 1/16 финала Лиги Европы против Ренна, пишет 24 канал. Неделю назад дончане обыграли соперника из Франции со счетом 2:1.
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Теперь подопечных Йовичевича ожидала выездная встреча. Участие в ней не смог принять один из героев первого тайма Дмитрий Крыськив. Его на фланге нападения заменил Дмитрий Топалов, дебютировавший за "горняков" в еврокубках.
Игра по сценарию Ренна
Ренн ожидающе забрал мяч к себе и владел инициативой. Шахтер же уверенно отбивался к перерыву и делал ставку на контратаки. Разок после углового "горняки" даже забили благодаря Траоре, но перед этим Бондаренко сфолил и судья заметил это после просмотра VAR.
Это был едва ли не единственный момент гостей, в остальном Ренн имел существенное преимущество. Несколько раз выручал Трубин, иногда французам не хватало точности. Впрочем, сразу после перерыва хозяева таки открыли счет.
Доку выбежал в контратаку, освободился от опеки и отдал в центр на Гуире. Тот нашел свободного Токо Экамби, мощным ударом от перекладины прошившего Трубина. Интересно, что неделю назад Карл забил в ворота Шахтера в Варшаве.
Видео гола Токо Экамби:
Салах почти выводит Ренн дальше
После пропущенного гола Шахтер немного ожил и стал предлагать контригру, хотя у Ренна все так же было больше опасности. Неплохие шансы сравнять счет под занавес матча имели Зубков и Сикан, но им чуть-чуть не везло.
Из-за отсутствия правила выездного гола поединок перешел в овертайм. Он не был насыщен моментами, но в начале второго экстрайма Ренн смог провести роковую для "горняков" атаку.
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Доку на скорости забежал по флангу, прошел Матвиенко и точно прострелил в свободного Салаха. Вышедший на замену Ибрагим поразил уже пустые ворота.
Видео гола Салаха:
Автогол спасает Шахтер и продлевает ему евросезон
Йовичевич в отчаянии запустил на поле новичка Келси, но организовать хоть какую-нибудь содержательную контратаку гости уже не смогли. Однако дончанам пришел на помощь игрока Ренна Белосьян. После подачи от Джурасека защитник срезал мяч в свои ворота.
Автогол Беллосяна:
Этот самострел перевел решение дальнейшей судьбы команд в серию пенальти. Она затянулась до седьмых ударов. Ренн был в нокдауне после того, как Трубин потянул удары Доку и Мелинга. Впрочем французов в игру вернули Бондарь и Сикан.
Валерий пробил мимо ворот, а Данило зарядил в перекладину. Все решил очередной сейв Трубина, отразивший удар Угочукву, а точку в матче поставил точным ударом с отметки зимний новичок Келси.
Таким образом Шахтер продолжает выступление в Лиге Европе и теперь будет ждать соперника в 1/8 финала. Им может стать Арсенал, Фенербахче, Бетис, Унион Сен-Жиллуаз, Реал Сосьедад, Фейеноорд, Фрайбург или Ференцварош. Жеребьевка уже завтра, 24 февраля.