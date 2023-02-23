Днепр-1 – АЕК 0:0

Первый матч соперников завершился минимальным победой кипрского клуба (1:0). Поэтому в ответном матче команду Кучера устраивала только победа, пишет 24 канал.

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Задание днепрянам усложняло отсутствие лучшего бомбардира команды Артема Довбика, который получил повреждение еще в первом поединке. Его на острие атаки заменил Алексей Гуцуляк, а в центральную зону вышел аргентинец Доминго Бланко.

Тотальное преимущество подопечных Кучера

Матч начался с атак Днепра-1. В дебюте встречи Пихаленок должен был открывать счет, но мяч после его удара разминулся с правой стойкой. Однако островяне не собирались отсиживаться в защите. На 21-й минуте форвард гостей Рафа Лопеса оказался на удобной позиции для удара. Однако испанец упустил голевой момент.

В общем, первый тайм прошел при преимуществе подопечных Кучера. Впрочем, на завершающей стадии ощущалось отсутствие квалифицированного бомбардира.

Когда некому забивать

Ничья абсолютно не устраивала украинскую команду, так что на вторую половину встречи Кучер выпустил моторного Танчика вместо Рубчинского. На 52-й минуте матча Пеглоу нанес удар с далекого расстояния, но Пирич продемонстрировал чудеса вратарского мастерства, парировав мяч в штангу.

Еще один перспективный момент днепряне упустили на 76-й минуте. Гуцуляк выходил один на один с Пиричем, но не сумел усмирить мяч и оказался на газоне. За симуляцию новый форвард Днепра-1 получил от арбитра желтую карточку.

В конце поединка Днепр-1 снизил обороты, а киприоты стали чаще появляться у ворот Валефа. Впрочем, до конца поединка нули на табло не изменились.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный счет 0:0. А это значит, что Днепр-1 покинул Лигу конференций, уступив "неудобному" АЕКу.

Видеообзор матча Днепр-1 – АЕК