Невероятный прогресс после рождения дочери: Свитолина снова первая ракетка Украины
Источник:Live WTA Ranking
Элина Свитолина демонстрирует фантастические результаты по возвращении на корт. Трудно поверить, что еще три месяца назад украинка даже не попадала в число 1000 лучших теннисисток мира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина сенсационно победила первую ракетку мира Игу Швентек из Польши в четвертьфинале Уимблдона. Благодаря этой победе украинка вернулась в топ-30 рейтинга WTA.
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В LIVE-рейтинге WTA Свитолина поднялась сразу на 49 ступенек и оказалась на 27-й позиции. На счету Элины 1578 очков.
Свитолина обогнала Калинину и вернула статус первой ракетки Украины. Ангелина на 28 месте с 1567 пунктами.
Свитолина уже на 27-м месте / скриншот Live WTA Ranking
Отметим, что одесситка начинала Уимблдон с 76-го места в рейтинге.
Напомним, что Свитолина вернулась в Тур после декрета в апреле этого года. После первого турнира в Чарльстоне Элина занимала 1344 место. Ей понадобилось всего три месяца, чтобы вернуться в топ-30. Невероятный результат украинки! Отметим, что Свитолина была третьей ракеткой мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.Важно! В полуфинальном матче Уимблдона-2023 Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, победившей в четвертьфинале американку Джессику Пегулу. Поединок состоится в четверг, 13 июля.