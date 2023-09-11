Элина Свитолина вернулась в топ-25 рейтинга WTA после декрета: позиции украинок после US Open

Всего пять месяцев понадобилось одесситке, чтобы со второй тысячи рейтинга подняться в элиту. Также существенного прогресса добилась Леся Цуренко, потеснившая свою соотечественницу.

В субботу, 9 сентября, подошел к завершению женский турнир на US Open. Победительницей соревнования стала американка Коко Гауфф, которая в волевом стиле обыграла "нейтральную" белорусскую Арину Сабаленка, пишет 24 канал.

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Прогресс Свитолиной

От Украины на турнире стартовало пять теннисисток. Калинина, Костюк и Байндль завершили выступления уже в первом круге, Цуренко – во втором, а Свитолина дошла до третьего раунда.

После US Open был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины укрепила свои позиции, поднявшись на одну строчку. Элина Свитолина обошла чешку Каролину Плишкову и впервые после декрета вернулась в топ-25.

Ангелина Калинина своего места не сменила (28), а вот Марта Костюк пропустила вперед Лесю Цуренко. Теннисистка из Ровенской области стала третьей ракеткой Украины. Также приблизилась к первой сотне Даяна Ястремская.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

МЕСТО ИГРОК РЕЙТИНГ ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ 25 Элина Свитолина 1809 +1 28 Ангелина Калинина 1537 = 40 Леся Цуренко 1211 +6 45 Марта Костюк 1170 -6 84 Екатерина Байндль 790 -1 105 Даяна Ястремская 665 +5 147 Дарья Снигур 490 -24 188 Екатерина Завацкая 379 = 202 Юлия Стародубцева 358 = 262 Екатерина Володько 265 +15

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Изменения в топ-десятке

В рейтинге WTA же произошли большие изменения в топ-10. Новой первой ракеткой мира стала финалистка Арина Сабаленка, воспользовавшаяся провалом Иги Швентек. Полячка возглавляла список 75 недель.

Победительница US Open Коко Гауфф вошла в топ-3, потеснив свою соотечественницу Джессику Пегулу. Также улучшить свое положение смогли представители Чехии Маркета Вондроушова и Каролина Мухова.

Рейтинг WTA за 11 сентября 2023 года: