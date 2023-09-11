У суботу, 9 вересня, підійшов до завершення жіночий турнір на US Open. Переможницею змагання стала американка Коко Гауфф, яка у вольовому стилі переграла "нейтральну" білоруску Аріну Сабалєнка, пише 24 канал.

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Прогрес Світоліної

Від України на турнірі стартувало п'ятеро тенісисток. Калініна, Костюк та Байндль завершили виступи вже у першому колі, Цуренко – у другому, а Світоліна дійшла до третього раунду.

Після US Open був оновлений рейтинг WTA. Перша ракетка України зміцнила свої позиції, піднявшись на одну сходинку. Еліна Світоліна обійшла чешку Кароліну Плішкову та вперше після декрету повернулась у топ-25.

Ангеліна Калініна свого місця не змінила (28), а от Марта Костюк пропустила вперед Лесю Цуренко. Тенісистка з Рівненщини тепер стала третьою ракеткою України. Також наблизилась до першої сотні Даяна Ястремська.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

МІСЦЕ ГРАВЧИНЯ РЕЙТИНГ ЗМІНА ПОЗИЦІЇ 25 Еліна Світоліна 1809 +1 28 Ангеліна Калініна 1537 = 40 Леся Цуренко 1211 +6 45 Марта Костюк 1170 -6 84 Катерина Байндль 790 -1 105 Даяна Ястремська 665 +5 147 Дар'я Снігур 490 -24 188 Катерина Завацька 379 = 202 Юлія Стародубцева 358 = 262 Катерина Володько 265 +15

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Зміни у топ-десятці

Загалом же у рейтингу WTA відбулись великі зміни у топ-10. Новою першою ракеткою світу стала фіналістка Аріна Сабалєнка, яка скористалась провалом Іги Швьонтек. Полячка очолювала список аж 75 тижнів.

Переможниця US Open Коко Гауфф увійшла у топ-3, потіснивши свою співвітчизницю Джессіку Пегулу. Також покращити своє становище змогли представниці Чехії Маркета Вондроушова та Кароліна Мухова.

Рейтинг WTA за 11 вересня 2023: