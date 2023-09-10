Кори Гауфф обыграла скандальную белоруску в 3-сетовом финале, хотя первая партия закончилась победой Арины Сабаленко – 2:6, 6:3, 6:2. На награждении фанатка Александра Лукашенко была не слишком счастлива, а всю свою ярость показала уже в подтрибунном помещении, пишет 24 Канал.

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Сабаленко следует принимать успокаивающие

Белоруска не успела зайти, как сразу начала лупить ракеткой о землю. Сабаленко сломала очередную ракетку. Похоже, Арине следует уже наконец повзрослеть и научиться бороться со своими эмоциями.

Сабаленко после поражения в финале US Open-202-3: смотрите видео

Также после поражения Сабаленко рассказала, что будет утапливать свои эмоции в небольшом количестве алкоголя.

Отметим, что это не первая скандальная ситуация с предстоящей первой ракеткой мира на US Open-2023. Эмоциональный всплеск от белорусской теннисистки был прямо во время матча против другой американки Мэдисон Киз. Фанатка Лукашенко бурно обратилась к своему тренеру, когда проигрывала во втором сете. Языковой культуры у Арины тоже нет.

К сожалению, после этого турнира поклонница так называемого самопровозглашенного президента Беларуси. возглавит мировой рейтинг WTA. Ранее его возглавляла подруга Украины из Польши Ига Швентек.