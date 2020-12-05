После матчей пятого тура группового раунда Лиги Европы обновился и рейтинг лучших футболистов турнира FedEx Performance Zone.

Реестр публикуется на сайте УЕФА. Об этом сообщает "Команда №1".

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В лидеры среди украинских футболистов довольно неожиданно вырвался защитник Зари Денис Фаворов (191 место). На второй позиции расположился форвард Гента Роман Яремчук (222). Бронза же сейчас в руках хавбека луганчан Дмитрия Иванисени (233).

Среди игроков исключительно украинских клубов (в Лиге Европы Украину представляет только Заря), за Фаворовым и Иванисеней идет Владлен Юрченко (261).

Заря сенсационно победила Лестер

3 декабря Заря дома в Киеве минимально победила Лестер в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Лучшим игроком в составе луганского клуба стал Денис Фаворов.

Гол Сайядманеша на 84-й минуте стал первым и единственным в этом противостоянии.

Игроки Зари подстерегли ошибку Фофаны и разыграли классную атаку. Она завершилась прострелом от Фаворова, который замкнул Сайядманеша. Футболист сумел забить гол уже через три минуты после выхода на поле – 1:0.