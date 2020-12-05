Після матчів п'ятого туру групового раунду Ліги Європи оновився і рейтинг кращих футболістів турніру FedEx Performance Zone.

Реєстр публікується на сайті УЄФА. Про це повідомляє "Команда №1".

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В лідери серед українських футболістів досить несподівано вирвався захисник Зорі Денис Фаворов (191 місце). На другій позиції розташувався форвард Гента Роман Яремчук (222). Бронза ж зараз в руках хавбека луганчан Дмитра Іванісені (233).

Серед гравців виключно українських клубів (у Лізі Європи Україну представлює тільки Зоря), за Фаворовим та Іванісенею йде Владлен Юрченко (261).

Зоря сенсаційно перемогла Лестер

3 грудня Зоря вдома у Києві мінімально перемогла Лестер у рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Найкращим гравцем у складі луганського клубу став Денис Фаворов.

Гол Сайядманеш на 84-й хвилині став першим та єдиним у цьому протистоянні.

Гравці Зорі підстерегли помилку Фофана і розіграли класну атаку. Вона завершилася прострілом від Фаворова, який замкнув Сайядманеша. Футболіст зумів забити гол вже за три хвилини після виходу на поле – 1:0.