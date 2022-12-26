Бой между супер-чемпионами современности Тайсоном Фьюри и Александром Усиком практически согласован. Осталось уточнить детали проведения мегафайта.

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Редкач: Тайсон отправит Усика на галактику, а потум в Верховную Раду

Своим комментарием по поводу потенциального поединка поделился скандальный украинский боксер Иван Редкач. По его мнению, обладатель чемпионских поясов WBO/IBF/WBA Super уступает по классу "Цыганскому королю".

Тайсон сначала отправит его на галактику, а затем в Верховную Раду Украины. На этом закончится карьера Усика. Тайсон Фьюри и Усик находятся на разных уровнях бокса. Я был на трех или четырех боях Фьюри в зале, и это было невероятно. Я был на его боях против Деонтея Уайлдера, и после того, как он падал в нокдаун, я не верил, что он встанет, а он просто как терминатор поднялся за несколько секунд и не проиграл в итоге ни одного боя ему,

– заявил эпатажный боксер.

По мнению Редкача, поражение Усика в поединке за абсолют поставит крест на его карьере.

"Других вариантов для Саши после поражения от Фьюри я вообще не вижу. Провести ему бой с Уайлдером после этого? Такой бой потом уже будет никому не нужен после сокрушительного поражения от Фьюри", – сказал Редкач.

Отметим, что сам Иван Редкач не может похвастаться такими достижениями, как у Александра Усика. Он больше внимания уделяет хейту известных боксеров, чем собственным выступлениям на ринге.

Кстати говоря, свой ближайший бой Иван Редкач проведет против экс-чемпиона мира Эдриена Бронера. Поединок состоится 25 февраля 2023 вместо 18-го февраля, как планировалось ранее.