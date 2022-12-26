Бій між супер-чемпіонами сучасності Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком практично погоджений. Залишилося узгодити деталі проведення мегафайту.

Читайте також "Розмір для нього не має значення": відомий промоутер зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Редкач: Тайсон відправить Усика на галактику, а потум до Верховної Ради

Своїм коментарем стосовно потенційного поєдинку поділився скандальний український боксер Іван Редкач. На його думку, володар чемпіонських поясів WBO / IBF / WBA Super поступається за класом "Циганському королю".

Тайсон спочатку відправить його на галактику, а потім до Верховної Ради України. На цьому закінчиться кар'єра Усика. Тайсон Ф'юрі та Усик знаходяться на різних рівнях боксу. Я був на трьох чи чотирьох боях Ф'юрі в залі, і це було неймовірно. Я був на його боях проти Деонтея Вайлдера, і після того, як він падав у нокдаун, я не вірив, що він встане, а він просто як термінатор піднявся за кілька секунд і не програв у результаті жодного бою йому,

– заявив епатажний боксер.

На думку Редкача, поразка Усика у поєдинку за абсолют поставить хрест на його кар'єрі.

"Інших варіантів для Саші після поразки від Ф'юрі я взагалі не бачу. Провести йому бій з Вайлдером після цього? Такий бій потім уже буде нікому не потрібен після нищівної поразки від Ф'юрі", – сказав Редкач.

Зазначимо, що сам Іван Редкач не може похвалитися такими досягненнями як у Олександра Усика. Він більше уваги приділяє хейту відомих боксерів, ніж власним виступам на рингу.

До речі, свій найближчий бій Іван Редкач проведе проти ексчемпіона світу Едріена Бронера. Поєдинок відбудеться 25 лютого 2023 року замість 18-го лютого, як планувалося раніше.