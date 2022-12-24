Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться в марте 2023 года. Оба чемпиона дали принципиальное согласие на проведение объединительного поединка.

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Известный ирландский промоутер Барри Макгиган считает, что "Цыганский король" уже не тот боец, каким был раньше. Поэтому у украинского чемпиона есть неплохие шансы стать абсолютом.

Я не уверен, что Фьюри является тем бойцом, каким был раньше. Я основываюсь на последнем его выступлении в бою с Дереком Чисорой. Дерек крепкий боец. Конечно, Тайсон поддавливал его, но не хотел убивать,

– сказал Макгиган.

Несмотря на преимущество Фьюри в антропометрии, промоутер уверен в сильных качествах Усика – скорости, выносливости и физической силе.

"Готовясь к боям с Джошуа, Усик провел спарринги с четырьмя или пятью крупными ребятами и избил их. К тому же мы видели два поединка Усика против Джошуа. Размер для него не имеет значения. Думаю, у него очень хорошие шансы. Если Ф' юри не сможет ударить его джебом, то потом ему будут сниться кошмары.

На мой опыт бойца, практически невозможно нанести чистый джеб против элитного левши. Усик также является блестящим контр-панчером, и хотя он не в силах "выключать свет", он очень вынослив и физически силен. Тактически он выдающийся благодаря любительской карьере в 350 боях, которые принесли ему золото на Олимпийских играх и чемпионатах мира", – отметил бывший чемпион мира.

Любопытно знать. Недавно Александр Усик заявил, что возможный поединок против Тайсона Фьюри может быть последним в его карьере. Украинский чемпион планирует больше внимания уделять своим детям.