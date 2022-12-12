В преддверии поединка между Теренсом Кроуфордом и Давидом Аванесяном, в котором американец эффектно нокаутировал россиянина, был официально анонсирован бой Ивана Редкача и Эдриена Бронера.

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Новый вызов Редкача

Поединок Редкача и Бронера состоится 18 февраля 2023 года в Аталанте, штат Джорджия. Бой пройдет в лимите полусреднего веса.

Стоит отметить, что оба соперника уже давненько не выходили на ринг. Украинец, чаще привлекающий к себе внимание скандальными заявлениями, последний раз проводил поединок в апреле 2021 года. Тогда Редкач уступил техническим нокаутом Реджису Прогрейсу.

Что известно об Эдриене Бронере