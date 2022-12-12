В преддверии поединка между Теренсом Кроуфордом и Давидом Аванесяном, в котором американец эффектно нокаутировал россиянина, был официально анонсирован бой Ивана Редкача и Эдриена Бронера.
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Новый вызов Редкача
Поединок Редкача и Бронера состоится 18 февраля 2023 года в Аталанте, штат Джорджия. Бой пройдет в лимите полусреднего веса.
Стоит отметить, что оба соперника уже давненько не выходили на ринг. Украинец, чаще привлекающий к себе внимание скандальными заявлениями, последний раз проводил поединок в апреле 2021 года. Тогда Редкач уступил техническим нокаутом Реджису Прогрейсу.
Что известно об Эдриене Бронере
- Эдриен Бронер, по прозвищу "Проблема", последний поединок провел в феврале 2021 года. Тогда решением судей он победил пуэрториканца Джованни Сантьяго.
- Американец в свое время был суперзвездой бокса.
- Эдриен – экс-чемпион мира во втором полулегком (WBO, 2011 – 2012), легком (WBC, 2012 – 2013), полусреднем (WBA, 2013) и первом полусреднем (WBA, 2015 – 2016) весе.
- 33-летний американец не раз попадал в скандальные ситуации.
- В 2017 году он нокаутировал мужчину во время автограф-сессии.
- Бронер неоднократно попадал в тюрьму за вождение в нетрезвом состоянии. И это далеко не полный список "зашкваров" Эдриена.
- На профи-ринге Бронер провел 40 боев, из которых выиграл 34. Еще 4 поединка завершились поражением Едриена, 1 вничью, а еще один бой не состоялся