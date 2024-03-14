Перед отъездом главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал брифинг на столичном вокзале. Один из вопросов, который больше всего беспокоит, как прессу, так и простых болельщиков: "Что с состоянием здоровья Виктора Цыганкова?".

Вот так Украинская феерия продолжается: Цыганков вошел в символическую сборную тура Ла Лиги

Ребров рассказал о здоровье Цыганкова

Напомним, что в прошлом туре испанской Ла Лиги правый вингер отметился голевой передачей, но не смог доиграть матч до финального свистка. Во втором тайме Цыганков получил травму во время одного из эпизодов борьбы. СМИ сразу же разлетелось фото Виктора со скамейки запасных Жироны, где к его колену приложен лед.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил повреждения бывшего динамовца после игры против Осасуны, где команда Мичела праздновала победу 2:0. Все были готовы к самым страшным прогнозам, но появилась информация, что, к счастью, все обошлось без серьезных повреждений.

Ожидается, что Виктор пропустит следующий поединок Жироны в Ла Лиге против Хетафе на выезде (16 марта). Но отправится в расположение сборной Украины.

Сергей Ребров дал ответ на вопросы журналистов о состоянии Цыганкова. Ответ коуча "сине-желтых" вселяет оптимизм и веру в то, что Виктор поможет сборной.

Я думаю, что шансы очень высокие. Я смотрю на динамику, он восстанавливается. Мы все надеемся. Посмотрим. Но все зависит от него, зависит от того, как он будет восстанавливаться. У нас много игроков, мы не зависим только от Виктора. Он очень важный игрок для нас, но у нас 28 футболистов сейчас. Будет Виктор или не будет? Мы готовимся очень серьезно. Будем только рады, если он восстановится,

– ответил наставник сборной Украины.

К следующему матчу украинская сборная и так подходит с кадровыми потерями. Не поможет национальной команде капитан и опорник Шахтера Тарас Степаненко, который не успел восстановиться от травмы. Его опыт пригодился бы в центре поля команды Реброва.

Также мартовский цикл сборной пропускает ее капитан Андрей Ярмоленко.