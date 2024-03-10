Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 и вернули себе вторую строчку в турнирной таблице. Виктор Цыганков в этом поединке отметился ассистом.

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Серьезность повреждения Цыганкова

К сожалению, во втором тайме украинец был вынужден покинуть поле из-за травмы. Это повреждение прокомментировал известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

"Во время борьбы за мяч произошел контакт с соперником, который привел к изгибу внутренней части колена. Игрок сразу почувствовал дискомфорт и четко локализовал проблему. Виктор пытался продолжить игру, но после бега с изменением направления попросил замену. Бег с изменением направления движения является типичным тестом на функцию медиальной связки.

После замены врачи поставили лед на область медиальной связки колена. Что касается сроков, то даже при минимальном повреждении игрок требует минимум месяц на восстановление. Первая игра против Боснии уже через 11 дней. Есть надежда, что травма окажется несерьезной, но очень мало шансов, что игрок сможет помочь сборной без ущерба для своего здоровья.

– заявил Бабелюк.

Дмитрий также привел пример подобной травмы у защитника Ливерпуля Трента Александра-Арнольда. Его врачи подпустили к играм после трех недель, и это привело к рецидиву и вылету минимум на 2 месяца, поэтому форсирование восстановления очень рискованно.

На послематчевой пресс-конференции о травме украинского футболиста первые детали рассказал также главный тренер Жироны Мичел. Его слова выглядят несколько обнадеживающе:

Травма Цыганкова? Мы надеемся, что у Виктора ничего серьезного, первое обследование выглядит не так плохо, у него проблема с коленом, придется подождать, чтобы сказать точно.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков провел 27 матчей за каталонцев, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Справка. Следующий поединок Жирона проведет 16 марта на выезде против Хетафе, стартовый свисток прозвучит в 19:30.