Виктор Цыганков и Артем Довбык вышли в старте Жироны в домашней игре против Осасуны. Именно бывший динамовец отдал голевую передачу на Кристиана Порту во время первого взятия владений гостей.

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Очередное признание Цыганкова

К сожалению, во втором тайме Мичел вынужденно снял с игры Виктора. Цыганков получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить встречу. Были худшие прогнозы относительно травмы правого вингера, но 11 марта появилась утешительная информация о Викторе.

Цыганков избежал серьезной травмы и может пропустить только следующий матч Жироны. В таком случае футболист сможет поехать в расположение сборной Украины, которая уже 21 марта сыграет в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

После всех поединков 28-го тура Ла Лиги статистический портал SofaScore объявил символическую сборную, куда и попал Цыганков. Виктор получил оценку 8.1.

Цыганков стал единственным футболистом Жироны в команде тура.

Самый высокий балл от портала получил легендарный полузащитник мадридского Реала Лука Модрич – 9.7. Вне 9 баллов также получил фланговый защитник "сливочных" Лукас Васкес – 9.1.

Третью наивысшую оценку в символической сборной 28-го тура получил голкипер Мальорки Предраг Райкович – 8.3.



Цыганков – в команде 28-го тура Ла Лиги / Скриншот с SofaScore

К слову, Цыганков в текущем сезоне-2023/2024 провел уже 27 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.