Матч закончился со счетом 2:0, а первый ассист в поединке отдал украинский правый вингер. Однако матч для Цыганкова закончился не лучшим образом, ведь он был заменен из-за травмы колена, которая выглядела достаточно серьезной.

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Хорошие новости для украинских болельщиков

Были опасения, что футболист может пропустить минимум месяц из-за повреждения. Это означало бы отсутствие Виктора Цыганкова в матчах за сборную Украины в решающих поединках стадии плей-офф отбора на Евро-2024.

Однако худший сценарий не сбылся. Медобследование показало, что игрок не получил серьезной травмы и рискует пропустить лишь ближайший матч Жироны против Хетафе, который состоится 16 марта.

Отметим, что накануне Сергей Ребров довызвал в национальную сборную двух игроков, однако не убрал из списка Виктора Цыганкова, что является еще одним аргументом, что правый вингер имеет все шансы принять участие в матче против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

Справка. Виктор Цыганков в сезоне-2023/2024 забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах за каталонский клуб, который сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.