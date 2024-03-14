Перед від'їздом головний тренер збірної України Сергій Ребров дав брифінг на столичному вокзалі. Одне із питань, яке найбільше турбує, як пресу, так і простих уболівальників: "Що зі станом здоров'я Віктора Циганкова?".

Оце так Українська феєрія продовжується: Циганков увійшов у символічну збірну туру Ла Ліги

Ребров розповів про здоров'я Циганкова

Нагадаємо, що у минулому турі іспанської Ла Ліги правий вінгер відзначився гольовою передачею, але не зміг дограти матч до фінального свистка. У другому таймі Циганков отримав травму під час одного із епізодів боротьби. ЗМІ одразу ж розлетілось фото Віктора із лави запасних Жирони, де до його коліна прикладено лід.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив ушкодження колишнього динамівця після гри проти Осасуни, де команда Мічела святкувала перемогу 2:0. Усі були готові до найстрашніших прогнозів, але з'явилась інформація, що, на щастя, все обійшлось без серйозних ушкоджень.

Очікується, що Віктор пропустить наступний поєдинок Жирони в Ла Лізі проти Хетафе на виїзді (16 березня). Але вирушить у розташування збірної України.

Сергій Ребров дав відповідь на запитання журналістів про стан Циганкова. Відповідь коуча "синьо-жовтих" вселяє оптимізм та віру у те, що Віктор допоможе збірній.

Я думаю, що шанси дуже високі. Я дивлюся на динаміку, він відновлюється. Ми усі сподіваємося. Подивимося. Але усе залежить від нього, залежить від того, як він буде відновлюватися. У нас багато гравців, ми не залежимо тільки від Віктора. Він дуже важливий гравець для нас, але у нас 28 футболістів зараз. Буде Віктор чи не буде? Ми готуємося дуже серйозно. Будемо тільки раді, якщо він відновиться,

– відповів наставник збірної України.

До наступного матчу українська збірна і так підходить із кадровими втратами. Не допоможе національній команді капітан та опорник Шахтаря Тарас Степаненко, який не встиг відновитись від травми. Його досвід знадобився би в центрі поля команди Реброва.

Також березневий цикл збірної пропускає її капітан Андрій Ярмоленко.