Ребров поддержал назначение Петракова на пост тренера сборной Украины
Источник:фейсбук Вадима Ивченка
УАФ долго не могла определиться с тренером сборной Украины, но все-таки остановилась на кандидатуре Александра Петракова. Один из главных претендентов на это кресло Сергей Ребров поддержал такое решение.
В УАФ будут ждать Реброва
УАФ до поздней ночи решала вопрос, кто будет главным тренером "сине-желтых". Почти до конца Сергей Ребров был одним из главных кандидатов на эту должность, но действующий контракт с клубом Аль-Айн помешал этому назначению.
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Тренировать сборную будет Александр Петраков. Такое назначение поддержал и Сергей Ребров. Об этом сообщил член исполкома УАФ, народный депутат Вадим Ивченко.
Также он намекнул в посте, что Петраков будет работать с национальной командой до тех пор, пока Ребров не покинет клуб из ОАЭ.
Ребров поддержал такое решение. Ждем, пока он уладит все отношения с нынешним клубом,
– заявил Ивченко.
- Новоиспеченный наставник уже даже назвал желанный тренерский штаб. У Петракова есть несколько дней, чтобы окончательно сформировать список своих помощников в сборной.
- Александр Васильевич уже даже рассказал о первых кадровых изменениях в составе команды.
- Уже 1 сентября фанаты увидят "сине-желтых" под руководством Петракова. Сборная Украины сыграет отборочный матч на чемпионат мира-2022 против Казахстана. А уже 4 сентября померится силами с действующими чемпионами мира французами.