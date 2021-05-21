АЕК заманивает Реброва привлекательной зарплатой, – СМИ

Сергей Ребров все еще может перейти в греческий АЕК. Хотя на пути может стать нынешний клуб наставника Ференцварош.

Вояж в АЕК таки возможен

Сергей Ребров может сменить Маноло Хименеса на посту главного тренера АЕКа. Греческий клуб пытается переманить наставника щедрой зарплатой.

​Это интересно Ребров хочет получать большую зарплату в Ференцвароше

Руководство АЕКа предлагает Реброву зарплату в размере одного миллиона евро. Его агент уже ведет переговоры с греками. Помехой даже не станет действующий контракт с венгерской командой.

Ранее сообщалось, что переход в АЕК будет сорван из-за финансовых прихотей Ференцвароша. Клуб потребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта Реброва. Соглашение тренера с чемпионом Венгрии рассчитано еще на один год.

Ребров возглавляет Ференцварош с августа 2018 года. Специалист уже в третий раз подряд приводит клуб к золоту чемпионата. Под его руководством венгры сыграли уже 133 матча.

После очередного удачного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.

АЕК мог воспользоваться тем, что отношения между венгерским клубом и украинским тренером сильно испортились. Хотя в Ференцвароше отрицали информацию, что ищут нового тренера на замену Реброву.

АЕК с 60 очками завершил этот сезон на 4 месте в чемпионате Греции. Такого результата клубу помогли достичь сразу три украинских футболиста – Дмитрий Чигринский, Олег Данченко и Евгений Шахов.