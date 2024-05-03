Есть информация, что Андрей Лунин сомневается насчет продления контракта с Реалом. Голкипер не хочет сидеть в тени Куртуа.

Читайте также Конкуренты не останутся за бортом: известно, сыграет ли Лунин во втором полуфинале ЛЧ против Баварии

Манчестер Юнайтед готов подписать Лунина

Английский клуб не доволен игрой Андре Онана и ищут на его замену лучшего голкипера.

Манчестер Юнайтед хочет перехватить Лунина до его возможного продления контракта с Реалом и уже сделал предложение по подписанию украинца.

"Сливочные" не готовы просто так отпускать украинца, поэтому рассматривают вариант с продажей только в том случае, если Лунин не подпишет новый контракт. Реал оценивает голкипера в 35 миллионов евро.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел за Реал 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз ворота оставались "сухими".

Важно, что в случае подписания нового соглашения с Реалом зарплата Лунина вырастет, чтобы отражать его статус основного вратаря в отсутствие Тибо Куртуа.