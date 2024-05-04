Реал – Кадис 3:0

Голы: Диас, 51, Беллингем, 68, Хоселу, 90+3

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти провел ротацию в составе после матча Лиги чемпионов против Баварии (2:2). На скамейке запасных оказался Андрей Лунин, место которого в воротах занял Тибо Куртуа, пишет 24 Канал.

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Победа Реала в предвкушении чемпионства

В первом тайме полурезервный состав Реала не смог поразить ворота Кадиса. Впрочем, аутсайдер Ла Лиги тоже не особо беспокоил Куртуа.

Ситуация изменилась после перерыва. На 51-й минуте марокканец Браим Диас невероятным ударом отправил мяч в ворота соперника.

Видео супергола Диаса

На 66-й минуте второго тайма Анчелотти выпустил на поле Джуда Беллингема. А уже через две минуты англичанин удвоил преимущество Реала. В этом эпизоде Диас выступал в роли ассистента.

Видео гола Беллингема

В компенсированное время форвард "сливочных" Хоселу довел счет до разгромного. После паса Начо Фернандеса испанцу оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Видео гола Хосуэлу

В итоге Реал одержал победу со счетом 3:0. Тибо Куртуа отпраздновал возвращение в состав клиншитом.

Видеообзор матча Реал – Кадис

У Реала 87 очков в 34 матчах. Команда Лунина уже сегодня может оформить чемпионство, если Барселона не победит Жирону.