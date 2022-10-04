Шахтер и Реал попали в одну группу Лиги чемпионов третий сезон подряд. В 2020 году дважды выиграл Шахтер. В 2021 году королевский клуб взял реванш. И вот в 2022 году они сыграют первый матч – в Мадриде.

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К этому матчу обе команды подходят без поражений в официальных матчах. Например, в Лиге чемпионов Шахтер сначала на выезде разгромил немецкий РБ Лейпциг, а затем сыграл ничью с шотландским Селтиком.

Испанский клуб у обоих соперников в Лиге чемпионов выиграл. Да и в целом Реал только в воскресенье, 2 октября, прервал свою серию из 9 побед подряд во всех турнирах. Не обошлось здесь без "украинского следа". Ведь на воротах команды стоял Андрей Лунин и пропустил гол.

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И именно Лунин, скорее всего, будет стоять в матче против Шахтера в среду, 5 октября. Ведь основной голкипер Тибо Куртуа и дальше травмирован и в заявку на матч не попал.

Кто покажет матч Реал – Шахтер

Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является платформа Megogo. Именно там можно и будет смотреть легально матч Реал – Шахтер. Сервис доступен как на смарт-телевизоре, так и онлайн на компьютерах или мобильных телефонах. Комментировать этот матч будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Трансляция матча Реал – Шахтер начнется в 22:00. Перед тем в 21:00 на Megogo начнет работу студия с экспертами, которые обсудят все перипетии вокруг этого матча.

Показ матча Реал – Шахтер также будет доступен и на платформе Volia TV, где тоже официально транслируются матчи еврокубков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер. Там будут доступны видео всех голов и опасных моментов матча. После окончания матча на сайте будет обзор игры.