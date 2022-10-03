СМИ информируют, что Тибо Куртуа пропустит игру Лиги чемпионов против Шахтера. Так что в этом матче может сыграть Андрей Лунин. Для голкипера сборной Украины это будет дебютный матч в ЛЧ.

Кстати Лунин получил за воротничок от Осасуны в дебютном матче сезона за Реал: видео пропущенного гола

Куртуа пропустит игру против Шахтера

Цель Куртуа – быть готовым физически на 100 процентов к игре против Барселоны, которая состоится 16 октября.

В матче с Осасуной, состоявшемся 2 октября Андрей Лунин дебютировал в новом сезоне Ла Лиги. К сожалению, украинец не проявил себя. "Сливочные" прервали победную серию в Ла Лиге, игра закончилась мировой – 1:1.

Первым забил Реал – на 42 минуте Винни Джуниор попал из-за границ штрафной площадки Осасуны. Однако через несколько минут после перерыва команда из Памплоны сравняла – Кике Гарсия пробил головой из центра штрафной площадки.

Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку 5.9 – это самый плохой показатель в команде.

Реал после мировой с 19 очками идет на второй позиции в Ла Лиге. Осасуна с 13 пунктами занимает 6 место.