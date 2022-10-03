Унизительный гол в ворота Лунина

Этот поединок привлек внимание украинских фанатов. Ведь в стартовом составе Реала впервые в сезоне 2022/2023 вышел Андрей Лунин. Украинский голкипер встал в рамке ворот вместо травмированного Тибо Куртуа, пишет 24 канал.

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К сожалению, отстоять на ноль 23-летнему вратарю сборной Украины не удалось. Первыми нули на табло размочили футболисты Реала благодаря красивому удару Винисиуса. Уже на старте второго тайма счет стал равным 1:1. Мартинес откликнулся на заброс в штрафную Реала и ударом головой забросил мяч за воротничок Лунина, несколько вышедший из линии своих владений.

Не самую лучшую позицию в этом эпизоде ​​выбрал украинский голкипер.

Финальный свисток зафиксировал ничью в Мадриде 1:1. Отметим, что Карим Бензема не реализовал пенальти и забил из офсайда.

Реал после мировой с 19 очками идет на второй позиции в Ла Лиге. Осасуна с 13 пунктами занимает 6 место.

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