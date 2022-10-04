Шахтар та Реал потрапили в одну групу Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. У 2020 році двічі переміг Шахтар. У 2021 році вже королівський клуб взяв реванш. І от у 2022 році вони зіграють перший матч – у Мадриді.

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До цього матчу обидві команди підходять без поразок в офіційних матчах. Для прикладу, в Лізі чемпіонів Шахтар спочатку на виїзді розгромив німецький РБ Лейпциг, а потім зіграв нічию з шотландським Селтіком.

Іспанський клуб в обох суперників в Лізі чемпіонів виграв. Та й загалом Реал лише в неділю, 2 жовтня, перервав свою серію із 9 поспіль перемог у всіх турнірах. Не обійшлося тут без "українського сліду". Адже на воротах команди стояв Андрій Лунін, і він пропустив гол.

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І саме Лунін, скоріш за все, буде стояти у матчі проти Шахтаря в середу, 5 жовтня. Адже основний голкіпер Тібо Куртуа і далі травмований і в заявку на матч не потрапив.

Хто покаже матч Реал – Шахтар

Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні платформа Megogo. Тож саме там можна і буде дивитися легально матч Реал – Шахтар. Сервіс доступний як на смарттелевізорах, так і онлайн на комп'ютерах чи мобільних телефонах. Коментуватимуть цей матч Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Трансляція матчу Реал – Шахтар розпочнеться о 22:00. Перед тим о 21:00 на Megogo розпочне робота студія з експертами, які й обговорять усі перипетії навколо цього матчу.

Показ матчу Реал – Шахтар також буде доступний і на платформі Volia TV, де теж офіційно транслюються матчі єврокубків.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Шахтар. Там будуть доступні відео усіх голів та небезпечних моментів матчу. Після закінчення матчу на сайті буде огляд гри.