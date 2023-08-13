Атлетик – Реал 0:2

Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36.

В Испании стартовал сезон Ла Лиги. После успешного для украинцев матча Жироны, где Артем Довбик дебютировал и забил гол с передачи Виктора Цыганкова, что обеспечило команде ничью в матче против Реал Сосьедад, в игру вступил и Андрей Лунин, пишет 24 Канал.

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Пятый "сухой" матч Лунина в карьере за Реал

После травмы Тибо Куртуа именно украинец стал основным голкипером команды Анчелотти. В первом туре испанской Ла Лиги "сливочные" играли в Бильбао против Атлетика, который всегда дает бой грандам на своем поле. Баски являются единственным клубом в Испании, кроме гегемонов Реала и Барселоны, который никогда не вылетал из элитного испанского дивизиона.

Для Лунина матч не стал сложным. У украинца почти не было возможности продемонстрировать себя, ведь хозяева не смогли навязать фавориту свою игру и большую часть матча провели в обороне. В активе Атлетика был один удар в створ ворот, но он не нес большой угрозы.

Мадридская команда очень уверенно доминировала на поле и уже в первом тайме обеспечила комфортное преимущество благодаря голам Родриго и новичка Беллингема. Во второй половине встречи мадридцы снизили интенсивность и спокойно довели игру до победы.

В течение матча Андрей Лунин сделал 1 сейв, трижды отбил мяч кулаками, перехватил 2 навеса, сделал 48 касаний мяча, отдал 28 точных передач из 31 и трижды вынес мяч. Эта игра стала пятой "сухой" для украинца за Реал. Теперь у него 18 матчей за мадридцев, в которых он пропустил 19 голов.