Свое повреждение футболист получил на тренировке, после чего оставил расположение базы в слезах. Сразу стало ясно, что у бельгийца серьезная травма.

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Приблизительно 6 месяцев Куртуа будет вне состава Реала

Тибо Куртуа провели медицинское обследование, на котором подтвердились самые страшные прогнозы. У бельгийского вратаря одна из самых неприятных футбольных травм.

После обследования нашего игрока Тибо Куртуа у него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни игрока ждет операция,

– говорится в заявлении клуба.

Таким образом, Андрей Лунин следующий матч с большой вероятностью проведет в основном составе "сливочных". Мадридский Реал в первом туре чемпионата Испании 12 августа встретится на выезде с Атлетиком из Бильбао.

Отметим. Раньше была информация, что Андрей Лунин может перейти в Вильярреал, который делал официальное предложение Реала, но теперь все может измениться.

Известно, что мадридский Реал срочно приступил к поиску нового голкипера и рассматривает варианты с Кепой из Челси и Де Хеа, который является свободным агентом. Однако неизвестно, интересен ли им будет такой вариант, с учетом, что место Куртуа в основе является железобетонным, а эти голкиперы вряд ли согласятся быть дублерами.