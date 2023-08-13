Атлетік – Реал 0:2

Голи: Родріго, 28, Беллінгем, 36.

В Іспанії стартував сезон Ла Ліги. Після успішного для українців матчу Жирони, де Артем Довбик дебютував та забив гол із передачі Віктора Циганкова, що забезпечило команді нічию в матчі проти Реал Сосьєдад, у гру вступив і Андрій Лунін, пише 24 Канал.

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П'ятий "сухий" матч Луніна у кар'єрі за Реал

Після травми Тібо Куртуа саме українець став основним голкіпером команди Анчелотті. У першому турі іспанської Ла Ліги "вершкові" грали в Більбао проти Атлетіка, який завжди дає бій грандам на своєму полі. Баски є єдиним клубом в Іспанії, окрім гегемонів Реала та Барселони, який ніколи не вилітав з елітного іспанського дивізіону.

Для Луніна матч не став складним. В українця майже не було можливостей продемонструвати себе, адже господарі не змогли нав'язати фавориту свою гру та більшу частину матчу провели в обороні. В активі Атлетіка був один удар в площину воріт, але він не ніс великої загрози.

Мадридська команда дуже впевнено домінувала на полі та вже в першому таймі забезпечила собі комфортну перевагу завдяки голам Родріго та новачка Беллінгема. У другій половині зустрічі мадридці знизили інтенсивність та спокійно довели гру до перемоги.

Протягом матчу Андрій Лунін зробив 1 сейв, тричі відбив м’яч кулаками, перехопив 2 навіси, зробив 48 дотиків до м’яча, віддав 28 точних передач з 31 та тричі виніс м’яч. Ця гра стала п'ятою "сухою" для українця за Реал. Тепер у нього 18 матчів за мадридців, у яких він пропустив 19 голів.