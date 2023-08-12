Этим летом Артем Довбик наконец-то перебрался в топ-лигу. Нападающий Днепра-1 стал игроком испанской Жироны, за которую уже выступает Виктор Цыганков.

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Дебют форварда за новый клуб получился невероятным. Артем появился на поле на 64 минуте матча против Реал Сосьедад при счете 0:1 в пользу соперника.

Уже через восемь минут Довбик оформил свой первый гол в Жироне, откликнувшись на подачу Цыганкова. Это принесло команде ничью (1:1). После игры наставник "красно-белых" Мичел поделился своим мнением об игре Артема.

Довбик – игрок, на которого возлагаются большие надежды. Не стоит забывать, что он только что приехал и находится в процессе адаптации к команде. У нас есть два форварда, которые должны обеспечивать голы. Команда их ищет для них,

– заявил Мичел.

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Напомним, что Артем обошелся Жирони почти в 8 миллионов евро. Это сделало украинца дорогим трансфером на вход в истории каталонской команды.

Уже в следующий тур Довбик может продолжить свою голевую серию. 20 августа Жирона примет другого середняка Ла Лиги Хетафе.