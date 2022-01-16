Атлетик – Реал 0:2

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (п)

Нереализованный пенальти: Гарсия, 89( Атлетик)

Фанаты не увидели классическое "Эль Класико" в финале Суперкубка Испании.

Еще на пути к решающему матчу вылетела Барселона. Каталонский клуб проиграл в полуфинале мадридскому Реалу.

Атлетик Бильбао довольно неожиданно переиграл Атлетико.

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Команды довольно ровно начали поединок. Не так много моментов было у обоих ворот, но игроки исповедовали быстрый футбол.

Острый момент был на экваторе первого тайма. Каземиро дважды угрожал воротам соперника за одну минуту. Сначала полузащитник пробивал в ближний угол – мяч потянул голкипер и перевел его на угловой. А уже после стандарта футболист Реала лучше всего сыграл на втором этаже. Но снова на пути гола стал страж ворот Атлетика.

Вечно молодой Модрич

На 38-й минуте гостям из Мадрида удалось открыть счет во встрече. "Сливочные" выбежали в быструю контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Модрич. 36-летний полузащитник отметился красивым голом – 0:1.

В конце тайма мяч после выстрела от Сансета пролетел у перекладины.

Бензема не ушел без гола

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете мадридцев.

Футболист Атлетика Альварес сыграл рукой в собственной штрафной. Сперва судья разрешил продолжить игру, но после подсказок своих помощников решил проверить видеоповтор. После чего указал на 11 метров и показал главному тренеру хозяев желтую карточку за лишние эмоции.

Пенальти взялся исполнять Бензема, заработавший этот 11-метровый. Голкипер угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча – 0:2.

После чего наставники провели ряд замен, чтобы несколько освежить игру. Футболисты Атлетика не опустили руки и отчаянно бросались в атаки.

На 76-й минуте хозяева упустили шанс отквитать хотя бы один гол. Гарсия головой замкнул подачу, но мяч вновь пролетел рядом с воротами Реала.

Конкурент Лунина стал героем концовки матча

В конце "баски" были близки к голу после удара головой от Гарсии. Мяч на пути к воротам нашел руку игрока Реала – пенальти для Атлетика.

Главный судья матча удалил защитника клуба из Мадрида Милитао, именно в его руку попал мяч. 11-метровый удар взялся выполнять сам Гарсия. Куртуа в феноменальном сейве ногами отбил удар игрока Атлетика. Бельгийский вратарь стал настоящим героем момента.

Первый кубок в 2022-м! Атлетик не сумел защитить чемпионское звание. Реал – победитель Суперкубка Испании. Это 12-й подобный трофей для "Королевского клуба".