Атлетік – Реал 0:2

Голи: Модрич, 38, Бензема, 52 (п)

Нереалізований пенальті: Гарсія, 89 (Атлетік)

Фанати не побачили класичне "Ель Класіко" у фіналі Суперкубка Іспанії.

Ще на шляху до вирішального матчу вилетіла Барселона. Каталонський клуб програв у півфіналі мадридському Реалу.

Атлетік Більбао доволі несподівано переграв Атлетіко.

Дивіться також У Кубку Короля забили прямим ударом із кутового: відео голу у стилі Лобановського

Команди доволі рівно розпочали поєдинок. Не так багато моментів було біля обох воріт, але гравці сповідували швидкий футбол.

Гострий момент був на екваторі першого тайму. Каземіро двічі загрожував воротам суперника за одну хвилину. Спершу півзахисник пробивав у ближній кут – м'яч потягнув голкіпер та перевів його на кутовий. А вже після стандарту футболіст Реала найкраще зіграв на другому поверсі. Але знову на шляху голу став страж воріт Атлетіка.

Вічно молодий Модрич

На 38-й хвилині гостям із Мадрида вдалось відкрити рахунок у зустрічі. "Вершкові" вибігли у швидку контратаку, яку ударом з-за меж штрафного завершив Модрич. 36-річний півзахисник відзначився красивим голом – 0:1.

Відео першого голу

Наприкінці тайму м'яч після пострілу від Сансета пролетів біля поперечини.

Бензема не пішов без гола

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку мадридців.

Футболіст Атлетіка Альварес зіграв рукою у власному штрафному. Спершу суддя дозволив продовжити гру, але після підказок своїх помічників вирішив перевірити відеоповтор. Після чого вказав на 11 метрів та показав головному тренеру господарів жовту картку за надмірні емоції.

Пенальті взявся виконувати Бензема, який заробив цей 11-метровий. Голкіпер вгадав напрямок удару, але не зумів дотягнутись до м'яча – 0:2.

Відео пенальті від Бензема

Після чого наставники провели ряд замін, щоб дещо освіжити гру. Футболісти Атлетіка не опустили руки та відчайдушно кидались в атаки.

На 76-й хвилині господарі змарнували шанс відквитати бодай один гол. Гарсія головою замкнув подачу, але м'яч знов пролетів поруч із воротами Реалу.

Конкурент Луніна став героєм кінцівки матчу

Наприкінці "баски" були близькі до гола після удару головою від Гарсії. М'яч на шляху до воріт знайшов руку гравця Реала – пенальті для Атлетіка.

Головний суддя матчу вилучив захисника клубу з Мадрида Мілітао, саме у його руку влучив м'яч. 11-метровий удар взявся виконувати сам Гарсія. Куртуа у феноменальному сейві ногами відбив удар гравця Атлетіка. Бельгійський воротар став справжнім героєм моменту.

Перший кубок у 2022-му! Атлетік не зумів захистити чемпіонське звання. Реал – переможець Суперкубка Іспанії. Це 12-й подібний трофей для "Королівського клубу".