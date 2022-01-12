Барселона – Реал 2:3
Голы: Л. Де Йонг, 41, Фате, 84 – Винисисус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98
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Наставник Барселоны Хави впервые встречался с Реалом в "Эль Класико" как тренер. Каталонцы со стартового свистка решили играть первым номером, когда Реал действовал на контратаках.
За стартовые 20 минут "сливочные" упустили несколько перспективных контратак. Игроки Реала непринужденно работали с мячом и легко разрезали защиту соперника.
Логический гол Реала
В итоге на 25-й минуте Реал вышел вперед. Барселона неудачно вышла из обороны, после чего Бензема перехватил мяч и красивым пасом вывел Винисиуса один на один с тер Штегеном. Бразилец легко переиграл голкипера мощным ударом – 0:1!
Видео гола Винисиуса
Барселона впервые огрызнулась на 30-й минуте: Дембеле навесил в штрафную на Люка Де Йонга, который бесхитростным ударом головой направил мяч в руки Куртуа. Через несколько минут ситуация повторилась.
Камбэк Барселоны
После пропущенного гола Реал сел в защиту и позволил Барселоне сравнять счет. Каталонцы отметились курьезным голом: Милитао выбивал мяч после прострела Дембеле и попал в Люка Де Йонга. После этого мяч залетел под стойку ворот – 1:1.
Видео гола Люка Де Йонга
Каталонцы резвее начали второй тайм, создав несколько полумоментов. Однако наиболее острый момент на старте тайма был у Реала: Бензема попал в дальнюю штангу из пределов штрафной.
Перестрелка в конце матча
На 75-й минуте Бензема таки отметился голом. Сперва Мэнди легко оставил позади Алвеса и прострелил на Карима. Тот принял мяч и нанес удар, который тер Штеген парировал.
После этого мяч оказался у Карвахаля, который снова прострелил на Бензема и тот со второй попытки отметился голом.
Видео гола Бензема
До окончания матча было около шести минут, однако Барселона успела отыграться. Очередной навес в штрафную "сливочных" закончился голом Фати – далеко не самый высокий футболист в составе обеих команд.
Видео голу Фати
Победный гол
Команды не смогли определить более сильного в основное время, поэтому провели на поле еще пол часа. На 98-й минуте Реал в третий раз в матче вышел вперед благодаря очередной контратаке.
"Сливочные" выбежали в атаку четверо против двоих и прострел Родриго в штрафную закончился голом Вальверде. Именно этот мяч принес мадридцам тяжелую победу и выход в финал.
Видео гола Вальверде