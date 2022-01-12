Барселона – Реал 2:3

Голы: Л. Де Йонг, 41, Фате, 84 – Винисисус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

Стоит внимания Ливерпуль и Арсенал сойдутся в битве за финал Кубка английской лиги: прогноз на матч

Наставник Барселоны Хави впервые встречался с Реалом в "Эль Класико" как тренер. Каталонцы со стартового свистка решили играть первым номером, когда Реал действовал на контратаках.

За стартовые 20 минут "сливочные" упустили несколько перспективных контратак. Игроки Реала непринужденно работали с мячом и легко разрезали защиту соперника.

Логический гол Реала

В итоге на 25-й минуте Реал вышел вперед. Барселона неудачно вышла из обороны, после чего Бензема перехватил мяч и красивым пасом вывел Винисиуса один на один с тер Штегеном. Бразилец легко переиграл голкипера мощным ударом – 0:1!

Видео гола Винисиуса

Барселона впервые огрызнулась на 30-й минуте: Дембеле навесил в штрафную на Люка Де Йонга, который бесхитростным ударом головой направил мяч в руки Куртуа. Через несколько минут ситуация повторилась.

Камбэк Барселоны

После пропущенного гола Реал сел в защиту и позволил Барселоне сравнять счет. Каталонцы отметились курьезным голом: Милитао выбивал мяч после прострела Дембеле и попал в Люка Де Йонга. После этого мяч залетел под стойку ворот – 1:1.

Видео гола Люка Де Йонга

Каталонцы резвее начали второй тайм, создав несколько полумоментов. Однако наиболее острый момент на старте тайма был у Реала: Бензема попал в дальнюю штангу из пределов штрафной.

Перестрелка в конце матча

На 75-й минуте Бензема таки отметился голом. Сперва Мэнди легко оставил позади Алвеса и прострелил на Карима. Тот принял мяч и нанес удар, который тер Штеген парировал.

После этого мяч оказался у Карвахаля, который снова прострелил на Бензема и тот со второй попытки отметился голом.

Видео гола Бензема

До окончания матча было около шести минут, однако Барселона успела отыграться. Очередной навес в штрафную "сливочных" закончился голом Фати – далеко не самый высокий футболист в составе обеих команд.

Видео голу Фати

Победный гол

Команды не смогли определить более сильного в основное время, поэтому провели на поле еще пол часа. На 98-й минуте Реал в третий раз в матче вышел вперед благодаря очередной контратаке.

"Сливочные" выбежали в атаку четверо против двоих и прострел Родриго в штрафную закончился голом Вальверде. Именно этот мяч принес мадридцам тяжелую победу и выход в финал.

Видео гола Вальверде